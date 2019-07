Polícia prende dois suspeitos de roubo de ouro em Guarulhos

(foto: Paulo Lopes/Futura Press/Estadão Conteúdo)

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) informou que foram presos dois suspeitos de envolvimento no roubo de 718,9 quilos de ouro na última quinta-feira (25), no Aeroporto Internacional de Guarulhos.A primeira detenção ocorreu na noite deste sábado (27). A polícia não divulga detalhes sobre os acusados "para preservar a investigação e evitar desvios na linha de trabalho", informou em nota.Ao menos dez pessoas podem ter participado do roubo ao ouro avaliado, segundo a polícia, em mais de R$ 100 milhões.Para o crime, o grupo usou dois carros disfarçados de viaturas da Polícia Federal. Fortemente armados, renderam os funcionários que faziam a manipulação da carga e os obrigaram a transferir o ouro para uma das caminhonetes. A entrada dos ladrões foi facilitada por um supervisor de logística que havia sido rendido na noite anterior.O metal, dividido em 31 malotes, tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.