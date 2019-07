Número de obesos cresce 67,8%, mas País tem aumento de hábitos saudáveis

O número de pessoas obesas no Brasil teve um aumento de 67,8% entre 2006 e 2018, segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que foram apresentados nesta quinta-feira, 25, pelo Ministério da Saúde.



O levantamento, realizado no ano passado, apontou que o índice passou de 11,8% (2006) para 19,8% (2018) e que pessoas das faixas entre 25 e 34 anos (84,2%) e de 35 a 44 anos (81,1%) foram as que registraram maior crescimento da obesidade. Entre os sexos, as mulheres apresentaram maior índice de obesidade, com 20,7%, enquanto os homens ficaram com 18,7%.



Desde 2015, o índice de obesidade se mantinha estável em 18,9%. O excesso de peso também cresceu no País. Mais da metade da população (55,7%) da população está acima do peso, e o indicador é 30,8% maior do que o registrado em 2006, quando era de 42,6%. Nesse caso, a prevalência é maior na população entre 18 e 24 anos.



"Destacamos um aumento na obesidade entre adultos, aumento no consumo abusivo de álcool. A população, por outro lado, tem ampliado a adoção de hábitos saudáveis, como o consumo reduzido de refrigerantes e bebidas artificiais, temos aumentado o consumo de frutas e hortaliças, um aumento na prática de atividade física e também redução do hábito do tabagismo", afirma o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber. "A tendência de aumento vem desde 2006 e está praticamente igual entre homens e mulheres."



As informações sobre obesidade e excesso de peso levaram em consideração o Índice de Massa Corporal (IMC). Para a pesquisa, foram ouvidas 52.395 pessoas das 26 capitais e do Distrito Federal. As entrevistas, realizadas com pessoas com mais de 18 anos, foram realizadas entre fevereiro e dezembro de 2018.



O advogado Matheus Pereira, de 46 anos, já viveu a experiência de estar acima do peso e, há 15 anos, chegou a perder 43 kg por meio de um programa de emagrecimento. Agora, com 135 kg, está novamente tentando emagrecer.



"Em 2017, quebrei a perna e fiquei um mês no hospital. Sabia que iria engordar e engordei 20 kg." Ele disse que, quando chegou aos 147 kg, resolveu mudar seus hábitos.



"Conhecei a fazer crossfit há seis meses, vou de segunda a sábado, e, há três meses, voltei para o Vigilantes do Peso. Estou com 135 kg e minha meta é chegar aos 80 kg."



Pereira diz que o ganho de peso não tem relação apenas com a alimentação, como muitas pessoas pensam. "Isso é um reflexo da nossa sociedade. Temos uma vida atribulada, queremos vencer na vida e não conseguimos comer bem, fazer exercício e cuidar da saúde. Fui relapso com a minha saúde. Agora, como salada, legumes e não mais comida industrializada, que eu comia aos montes."



Aumento dos hábitos saudáveis



Apesar do crescimento de obesidade e sobrepeso, a população brasileira está aumentando hábitos que contribuem para a saúde. Entre 2008 e 2018, foi registrado um aumento de 15,5% no consumo regular de frutas e hortaliças. O consumo é mais frequente entre as mulheres (27,2%) do que entre os homens (18,4%).



Em relação a 2009, a prática de atividades físicas cresceu 25,7%. "Os dados apontam que a prática de alguma atividade física no tempo livre é maior entre os homens (45,4%) do que entre as mulheres (31,8%)", informa o ministério.



"Quando verificado a incidência por faixa etária, o aumento é mais expressivo na população de 35 a 44 anos, com crescimento de 40,6% nos últimos dez anos."



A população adulta também está reduzindo o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas. A queda foi de 53,4% no período de 2007 a 2018. Em novembro, o ministério estabeleceu metas para reduzir a quantidade de açúcar em produtos industrializados. O objetivo reduzir 144 mil toneladas de açúcar nos produtos até 2022.



Para o ministério, apesar do crescimento dos bons hábitos, ainda são consumidos alimentos que colaboram para o aumento de peso. "Nós temos um aumento maior na obesidade em decorrência do consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados, de alto teor de gordura e açúcar."



Diabete



Outro ponto destacado pelo ministério é que a população está mais bem informada sobre a própria saúde, principalmente em relação a diabete. Segundo a pasta, 7,7% da população brasileira foi diagnosticada com a doença no ano passado, um aumento de 40% em relação a 2006 (5,5%).



As mulheres apresentam maior porcentual de diagnóstico, com 8,1%, do que homens (7,1%). "Em ambos os sexos, quanto mais jovem, menor o porcentual de diagnóstico."



Preocupação



A médica Ana Maria Malik, coordenadora do programa GV Saúde da Fundação Getúlio Vargas, diz que os dados da pesquisa trazem preocupação com o aumento de doenças crônicas, em que a obesidade é um dos maiores fatores de risco. Para ela, não é surpresa que hábitos como alimentação saudável e prática de exercícios físicos tenham aumentado em paralelo ao crescimento da obesidade pois, sozinhos, esses dois fatores não são suficientes para barrar a tendência de alta da doença.



"Uma vez por semana não é regularidade", diz a médica. "Nos municípios onde a longevidade é maior, as pessoas não vão na academia, elas têm uma vida mais saudável - elas se exercitam como parte da sua rotina diária."



Ela diz que o País precisa de mais políticas públicas que estimulem a prática de exercício e alimentação saudável. Segundo Ana Maria, isso vai desde o estímulo a transportes que estimulem as pessoas a andarem mais até subsídios para produção agrícola com práticas mais saudáveis. (Colaborou Tulio Kruse)