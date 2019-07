Veja onde tomar a vacina contra o sarampo em SP

Além da ampliação da campanha de vacinação já anunciada, em estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, levará a vacina contra o sarampo às escolas estaduais da capital paulista e também a batalhões da Polícia Militar.



A campanha, que já havia sido lançada na capital, em Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, também passa a abranger as cidades de Barueri, Carapicuíba, Diadema, Mairiporã, Mauá, Santana de Parnaíba, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Taboão da Serra, todas elas na região metropolitana.



O público-alvo da ação são os jovens de 15 a 29 anos. A meta é de vacinar aproximadamente 3 milhões de jovens até o dia 16 de agosto.



Em voga desde o dia 10 de junho, a distribuição da vacina só alcançou 6% da população. Somente na Grande São Paulo, há a confirmação de 363 casos da doença e mais 800 em investigação.



Quem deve se vacinar contra o sarampo?



Todas as pessoas que não tenham o registro da vacina contra o sarampo em suas carteiras de vacinação devem ser imunizadas. Há uma preocupação especial com as crianças, que são o grupo de maior risco em adquirir a doença. Não há validade da vacina contra o sarampo.



Veja onde se vacinar na Grande SP



Guarulhos

Osasco

Santo André

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São Paulo



Escolas estaduais



Anunciada nesta segunda-feira, 22, a vacinação nas escolas estaduais de São Paulo terá início na volta às aulas, prevista para o dia 31. As doses serão distribuídas para alunos e professores.



Batalhões da Polícia Militar

Ainda serão divulgados quais os batalhões de Polícia Militar vão oferecer a vacinação contra o sarampo.