MP pede afastamento de diretora por agressões contra alunos, pais e professores

A diretora de uma escola municipal em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba, está afastada cautelarmente do cargo a pedido do Ministério Público do Paraná. A 3ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, responsável pela comarca, investiga "negligência por parte da profissional de educação, bem como casos de agressão física e verbal contra alunos e pais, além de assédio moral a professores".



A Promotoria ingressou com a medida judicial cautelar para requerer o afastamento da diretora a partir de relatos diversos de pessoas da comunidade escolar, representantes do Conselho Tutelar e denúncias do Disque 100.



Além de casos de violência psicológica - gritos e ameaças verbais supostamente feitos pela diretora contra alunos, pais e professores- , foram registradas quatro situações de violência direta contra estudantes, que estão sendo investigadas pela Promotoria.



Os casos citados são o de uma aluna que ficou presa no portão da escola, fechado de forma indevida; um aluno que recebeu um puxão de orelha; uma menina que passou mal com vômitos após ter ser agredida verbalmente pela diretora e um grupo de alunos mantido de "castigo" de forma abusiva.



Multa



No pedido cautelar acolhido pela Justiça, o Ministério Público do Paraná relata que "é imprescindível que a requerida seja proibida de ingressar nas dependências da escola ou permanecer nas suas imediações até o fim da instrução processual".



Segundo a Promotoria, "grande parte dos professores relataram as denúncias envolvendo a diretora, não sendo adequado o contato da requerida com os demais funcionários, alunos e pais de alunos da referida escola, a fim que seja evitado demais situações de assédio ou mesmo retaliação".



A liminar foi concedida na quinta-feira, 18, pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Campo Largo, com indicação de que seja intimada a Secretaria Municipal de Educação de Balsa Nova.



Foi imposta multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.



O processo tramita sob sigilo e está em fase cautelar, com investigações em curso. A 3ª Promotoria informou que está aberta para receber eventuais denúncias ou informações sobre o caso pelo contato 41-3292-3302.