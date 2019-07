Incêndio em garagem destrói seis micro-ônibus na zona norte de SP

Um incêndio na madrugada desta terça-feira, 23, destruiu seis micro-ônibus da viação Norte Buss que estavam estacionados em uma garagem no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Os veículos não estavam atrelados a nenhum trajeto em específico e a viação pôde substituí-los a tempo de impedir complicações na operação das linhas.



Os micro-ônibus, apesar de pertencerem à viação Norte Buss, estavam estacionados na garagem da viação Spencer. O fogo começou por volta das 3h15, e seis viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Não houve vítimas. As causas do incêndio serão investigadas.