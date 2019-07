Líder da Minoria quer que ministro da Saúde preste esclarecimentos na Câmara

A líder da Minoria na Câmara, Jandira Feghali (PCdoB-RJ), protocolou um requerimento para que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, seja convidado a prestar esclarecimentos sobre a política de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) e a produção de medicamentos e insumos pelos laboratórios públicos e privados nacionais.



Nesta semana, o jornal O Estado de S. Paulo revelou a suspensão de contratos para a produção de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O ministério suspendeu, nas últimas três semanas, contratos com sete laboratórios públicos nacionais para a produção de medicamentos distribuídos gratuitamente. Documentos apontam suspensão de projetos de PDPs destinados à fabricação de remédios para pacientes que sofrem de câncer e diabetes e transplantados.



A deputada pede que o ministro compareça à Comissão de Seguridade Social e Família. "Diante da importância de uma política eficaz para o acesso da população aos medicamentos e insumos necessários à promoção de sua saúde, consideramos de extrema relevância a presença do ministro", justifica a líder no pedido que foi protocolado na Câmara.