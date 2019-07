Homem compra caixa de sabão em pó em mercado de SP e acha cocaína na embalagem

Um homem comprou nesta segunda-feira, dia 15, uma caixa de sabão em um mercadinho no bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, e quando foi lavar roupa encontrou cocaína no pacote. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem levou a caixa de sabão para delegacia e os policiais constataram que era pasta-base da droga.



Após a denúncia, policiais militares se dirigiram ao mercado, localizado na Rua Serra de Itaqueri, e flagraram homens descarregando de um veículo Hilux mais caixas de sabão em pó com a droga.



Depois de uma perseguição, os criminosos só pararam quando colidiram contra outro veículo. Quatro pessoas foram detidas, entre elas o dono do estabelecimento comercial.



De acordo com a PM, ao menos 82 quilos de cocaína estavam escondidos dentro de 30 caixas de sabão em pó. A ocorrência foi registrada no 62º DP, em Ermelino Matarazzo.