Bahia usa máquinas para escoar água de barragem

O governador Rui Costa (PT) voltou a sobrevoar o nordeste baiano para analisar a situação de barragens municipais - também chamadas de barreiros. Na quinta-feira, dia 11, uma delas rompeu em Pedro Alexandre, com efeito de inundação ainda na vizinha Coronel João de Sá. O governo do Estado está usando máquinas para auxiliar no escoamento da água. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.