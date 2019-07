Dois acidentes deixam 7 mortos no interior de SP

Dois acidentes em rodovias diferentes deixaram um saldo de sete pessoas mortas e duas feridas neste fim de semana no interior de São Paulo. Na rodovia Raposo Tavares, em São Roque, na noite de sábado, 13, um carro explodiu e pegou fogo após ser atingido por outro automóvel e bater em dois caminhões. A mulher que dirigia o carro atingido foi retirada do veículo, mas os outros quatro ocupantes foram envolvidos pelas chamas e tiveram os corpos carbonizados.



A sobrevivente foi levada para o Hospital Regional de Cotia com 20% do corpo queimado. Neste domingo, 14, seu estado de saúde era estável. A mulher é filha de uma das vítimas. Outro adulto e duas crianças estavam no carro que pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate das vítimas.



O motorista que seria causador do acidente chegou a ser abordado pelos policiais, mas acabou fugindo do local. Ele já foi identificado e será investigado.



Em Pederneiras, na rodovia vicinal João dos Santos, que dá acesso à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, o condutor de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e capotou, no início da madrugada de domingo, 14. A caminhonete foi parar no interior de um canavial.



Três ocupantes do veículo, entre eles o motorista, morreram na hora. O quarto ocupante foi levado à Santa Casa de Pederneiras pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já recebeu alta. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.