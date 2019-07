Por Renato Carvalho



Por meio de sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu às congressistas "progressistas" do Partido Democrata, originadas de países com governos que são "uma completa e total catástrofe", que voltem para ajudar a consertar "os lugares totalmente quebrados e infestados com crime de onde vieram".



Sem nomear especificamente qualquer deputada ou senadora Democrata, Trump afirma que as congressistas vieram de países que têm "os piores, mais corruptos e ineptos governos do mundo (quando têm um governo efetivamente funcional)". A crítica ocorre no dia em que o presidente promete iniciar as deportações de imigrantes ilegais.



Segundo Trump, estas congressistas estão dizendo "alto e de forma viciosa ao povo dos Estados Unidos, o maior e mais poderoso país do mundo, como nosso governo deve agir". Ele continua, dizendo que elas poderiam solucionar os problemas em seus países de origem, voltar e dizer aos americanos como fizeram. "Estes lugares precisam muito de sua ajuda. Tenho certeza que Nancy Pelosi (presidente da Câmara) ficaria muito feliz em rapidamente tomar as providências para viagens grátis".



Contato: renato.carvalho@estadao.com