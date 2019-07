Rio registrou temperatura mais baixa do ano na manhã desta sexta-feira

A cidade do Rio de Janeiro registrou a temperatura mais fria do ano no início da manhã desta sexta-feira, dia 12. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, marcaram 11°C.



Na terça-feira, dia 9, a mesma região havia registrado 11,3°C. Apesar do "frio" para o carioca, a baixa temperatura não se manteve ao longo do dia. No fim da manhã desta sexta, a temperatura girava em torno dos 23°C na capital fluminense. A previsão para o fim de semana é de elevação nos termômetros. O Rio deve registrar máxima de 29°C no domingo, dia 14.