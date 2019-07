Itália bate Portugal e é país da UE que mais concede cidadania a brasileiros

A Itália é o país da União Europeia (UE) que mais concedeu cidadania a brasileiros em 2017, último ano analisado pelo Eurostat em pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 10. A Itália respondeu por 46% das cidadanias concedidas a brasileiros, o correspondente a 9.936 títulos.



Essa é a primeira vez em dez anos em que os números italianos superaram os portugueses. De acordo com a pesquisa, Portugal concedeu 6.084 cidadanias. A Espanha aparece em terceiro lugar, com 1.294.



Ainda de acordo com o estudo, o Brasil é o oitavo País em número de cidadanias concedidas pela União Europeia. No total, 825.447 tiveram o direito reconhecido em 2017.



Os 10 países da União Europeia que mais concedem cidadania a brasileiros são:



01. Itália: 9.936

02. Portugal: 6.084

03. Espanha: 1.294

04. Alemanha: 1.169

05. Reino Unido: 898

06. França: 819

07. Bélgica: 362

08. Holanda: 284

09. Suécia: 273

10. Irlanda: 264



Descendentes italianos



O Brasil conta com 30 milhões de descendentes italianos, concentrados, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste. De acordo com o chefe da embaixada brasileira na Itália, o diplomata Hélio Vitor Ramos Filho, somente em 2018, cerca de 265 mil pessoas solicitaram o reconhecimento da dupla cidadania.



Segundo números de 2018 do Consulado Geral da Itália em São Paulo, pelo menos 112 mil pedidos de cidadania italiana por brasileiros aguardam aprovação. Como cada um desses requerimentos abrange, em média, quatro pessoas, a estimativa é de que cerca de 450 mil descendentes de italianos estejam na fila.



O tempo de espera para obter a cidadania italiana em São Paulo é estimado entre 10 e 12 anos. Em outros consulados brasileiros, como o de Curitiba, o tempo pode ser reduzido para 4 ou 5 anos de fila.