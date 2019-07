Homem acusado de esfaquear ex-companheira é preso em Alagoas

A Polícia de Alagoas prendeu nesta quarta-feira, 10, um homem acusado de tentar assassinar a ex-companheira. Diego Ricardo de Brito, de 30 anos, teve mandado de prisão expedido por esfaquear a mulher enquanto ela dormia. O caso é tratado como tentativa de feminicídio.



De acordo com o delegado Diego Nunes, do 40º Distrito Policial de Alagoas, Brito entrou na casa da ex-companheira por volta da 1 horas do dia 8 e a esfaqueou na perna direita, no peito e no tórax. A mulher foi salva pelo irmão dela, que impediu Brito de continuar o ataque. O agressor, então, fugiu.



Segundo informações da Polícia Civil de Alagoas, Brito foi preso no município de Ouro Branco. Ele está detido na carceragem do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, onde permanece à disposição da Justiça.