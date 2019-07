Embrapa e Censipam firmam acordo visando o monitoramento ambiental e territorial

A Embrapa e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), do Ministério da Defesa, assinaram nesta quarta-feira, 10, um contrato de comodato para cessão, por 40 anos, de uma área da Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus (AM), para a instalação de uma antena de recepção via satélite. De acordo com a Embrapa, em nota, foi cedido um espaço de 400 metros quadrados para o Censipam instalar uma antena multisatelital de observação da Terra e outros equipamentos para rastreamento e gravação de dados brutos.



O diretor-geral do Censipam, José Hugo Volkmer, explica que com a operação da antena será possível receber imagens diretamente de satélites, facilitando operações de monitoramento territorial e ambiental de todo o País, incluindo as faixas marítimas. "Poderemos ter uma visão de todo o Brasil a partir de imagens de radar muito mais sofisticadas. Qualquer mudança na ocupação do nosso território agora passará a ser monitorada com maior precisão e detalhamento", afirmou.



A antena foi adquirida com recursos do Fundo Amazônia e faz parte das ações do projeto Amazônia SAR. A iniciativa utiliza radar de abertura sintética (SAR) para gerar alertas de desmatamento para órgãos de fiscalização ambiental, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



O centro também pretende estreitar o relacionamento com a Embrapa para financiamento de pesquisas para uso e ocupação dos solos brasileiros, monitoramento de áreas degradadas e até detecção de plantio de coca e maconha com uso de imagens de satélite com radar de abertura sintética (SAR). "Por meio da Embrapa Territorial, nós desenvolvemos métodos de inteligência, gestão e monitoramento sobre uso e ocupação das terras pela agropecuária. Queremos colaborar com o Censipam nesse assunto que é estratégico para o País", afirmou o presidente da Empresa, Sebastião Barbosa.