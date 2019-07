Fuvest prorroga prazo para pedido de redução e isenção da taxa de inscrição

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que organiza o processo seletivo que dá acesso às vagas da Universidade de São Paulo (USP) prorrogou o prazo para os candidatos que queiram solicitar redução ou isenção da taxa de inscrição para o vestibular 2020. O prazo se encerrava nesta quarta-feira, 10, mas foi estendido para sexta-feira, 12, até as 23h59.



Para a isenção total da taxa, o candidato deve comprovar que sua renda bruta individual (no caso de ser responsável pelo próprio sustento e residir sozinho) ou de todo o núcleo familiar seja de no máximo R$ 1.745,32. Para redução de 50% da taxa, o requerente deve comprovar que sua renda individual ou familiar está abaixo de R$ 3.490,65.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 182.



As inscrições de candidatos abrem no dia 12 de agosto e se encerram em 20 de setembro. A prova da primeira fase da Fuvest está marcada para o dia 24 de novembro, e as da segunda fase para os dias 5 e 6 de janeiro.



Vagas



Em 2020, a USP vai oferecer 11.147 vagas a novos estudantes. Entre essas, 8.317 vagas serão destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.830 serão disponibilizada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Na Fuvest, a maior parte das vagas (5.424, ou 65%) é disputada por ampla concorrência. As demais vagas são disputadas por alunos de escolas públicas (1.857 vagas) e por estudantes de escolas públicas que se encaixam nos critérios de cotas raciais (1.036 vagas).



Já na seleção por meio do Sisu, um total de 1.196 vagas (ou 42%) são disputadas por estudantes de escolas públicas, e 967 às cotas raciais. Os números de vagas foram aprovados na última terça-feira, 25, pelo Conselho Universitário da U