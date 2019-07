Frio deve diminuir até domingo em SP; veja previsão do tempo

Depois de registrar a madrugada mais fria do ano na última sexta-feira, 5, quando os termômetros chegaram aos 5ºC, não há previsão de outra frente fria em São Paulo para os próximos dias.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), apesar de não poder cravar até quando vai o frio na capital paulista, a temperatura deve aumentar gradativamente durante a semana, com a máxima entre 22ºC e 25ºC e dias ensolarados.



As madrugadas, no entanto, ainda serão de tempo frio, diz o CGE. Entre esta quinta-feira, 11, e o domingo, 14, a mínima vai variar entre os 10ºC e 13ºC. Não há previsão de chuvas para as próximas semanas.



A Climatempo alerta para os baixos níveis de umidade que irão prevalecer durante toda a semana. Já nesta quarta-feira, 10, os índices ficam em torno de 30% - o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que eles estejam acima de 60%.



Previsão do tempo para os próximos dias em SP



Quinta-feira, 11: Máxima de 23ºC e Mínima de 10ºC

Há formação de névoa úmida e nevoeiro ao amanhecer e temperatura mínima em torno dos 10°C. No decorrer do dia, o sol aparece e predomina. O ar seco ganha força. A máxima alcança os 23°C e a umidade de ar estará em queda, em torno dos 35% à tarde.



Sexta-feira, 12: Máxima de 24ºC e Mínima de 11ºC

O dia começa com formação de nevoeiro e sensação de frio. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar, o que vai facilitar a expansão da temperatura. Os termômetros oscilam entre a mínima de 11°C e a máxima de 24°C. Durante a tarde, os menores índices de umidade oscilam perto dos 30%.



Sábado, 13: Máxima de 27ºC e Mínima de 14ºC

Assim como nos dias anteriores, não há previsão de chuvas e o sol deve prevalecer na maior parte do dia. No sábado, os termômetros marcarão a temperatura mais alta das últimas semanas, podendo chegar aos 27ºC



Domingo, 14: Máxima 25ºC e Mínima de 15ºC

Também não deve chover no domingo. A previsão é de sol durante todo o dia e, na madrugada, a mínima é de 15ºC.