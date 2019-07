Força Nacional reforça ação do Ibama contra desmatamento no Pará

A Força Nacional de Segurança Pública irá atuar em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nas ações de combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica na região de São Félix do Xingu, noa Pará. O trabalho das equipes federais será realizado até dia 30 de julho, conforme portaria do ministro Sergio Moro que autoriza o envio das tropas.



"O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública", diz o ato publicado no Diário Oficial da União (DOU). "O prazo do apoio prestado pela Força Nacional de Segurança Pública poderá ser prorrogado, se necessário", acrescenta.