Rio registra a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta terça-feira

De "Hell de Janeiro" a "Frio de Janeiro" em menos de uma semana. A capital registrou a temperatura mais baixa deste ano na madrugada desta terça-feira, 9, quando os termômetros chegaram a 11,3°C na Vila Militar, na zona oeste. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Na segunda-feira, 8, foi registrada às 6h da manhã a temperatura mais baixa do estado, 8,1 °C em Itatiaia. De acordo com os meteorologistas, o frio está sendo causado por uma massa de ar polar estacionada sobre o Rio de Janeiro. Ela já começa a se dissipar, no entanto, perdendo a força.



Por isso, explicaram as temperaturas tão baixas para os padrões do Rio não devem se repetir até o fim da semana; a tendência é que as madrugadas fiquem menos frias e as tardes, mais quentes.