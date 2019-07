General Heleno chega ao Alvorada, onde Bolsonaro recebe ministros antes de viagem

O ministro chefe da Segurança Institucional, general Augusto Heleno, chegou há pouco ao Palácio da Alvorada, onde o presidente Jair Bolsonaro está desde o início do dia.



Além de Heleno, estão no Alvorada o ministro de Relações Internacionais, Ernesto Araújo, e de Cidadania, Omar Terra, além do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.



Todos eles devem embarcar no início da tarde deste domingo (7), na Base Aérea de Brasília, com destino ao Rio de Janeiro. Eles farão parte da comitiva de Bolsonaro que assistirá à final da Copa América de futebol entre Brasil e Peru, no Maracanã. O jogo está marcado para as 17 horas.