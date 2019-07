Após interdições, estradas de São Paulo ficam em alerta na saída para o feriado

Rodovias importantes do sistema viário paulista continuavam em alerta na tarde desta sexta-feira, 5, depois de terem sido interditadas durante a manhã em consequência das chuvas. A Rodovia dos Tamoios ficou bloqueada desde a madrugada até o fim da manhã devido ao risco de queda de barreiras.



No início da noite, as condições meteorológicas eram monitoradas para eventual interdição em caso de mais chuvas, mas o trânsito fluía. A expectativa era de 107 mil veículos descendo a serra em direção ao litoral norte. Uma faixa adicional foi aberta para a descida, no km 67 ao km 81.



Na Rio-Santos, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vistoriavam as condições das encostas na altura de São Sebastião. Ainda de madrugada, a rodovia Anhanguera foi bloqueada nos dois sentidos, devido a um alagamento, no km 36, em Cajamar. De manhã, uma faixa ainda estava alagada. O trânsito foi desviado para a Bandeirantes. A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt foi totalmente interditada no km 498, em Cajati, por dois períodos, de manhã e à tarde, para a remoção de rochas que avançaram sobre a estrada.



Acidentes



Cerca de 2,1 milhões de veículos começaram a deixar a Grande São Paulo com destino ao interior e litoral paulista a partir das 13 horas, conforme estimativa das concessionárias. No fim da tarde, havia pontos de congestionamento nas principais rodovias. Na Anhanguera, o trânsito parava na altura de Jundiaí.



Na Castello Branco, havia 5 quilômetros de trânsito parado na passagem por Barueri. A Ayrton Senna tinha dez quilômetros de lentidão em Itaquaquecetuba. A previsão é de trânsito intenso também neste sábado, 6, a partir das 6 horas, com as estradas cheias até as 22 horas.



No início da tarde desta sexta, um acidente entre dois carros deixou seis pessoas feridas sem gravidade e interditou a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal acesso de Campos do Jordão. O acidente aconteceu em um túnel, no km 31, em Pindamonhangaba. Em Guareí, também à tarde, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na colisão entre um carro e um caminhão, na rodovia Aristides da Costa Barros. Chovia muito na hora do acidente.