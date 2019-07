RS tem temperaturas negativas, geada e previsão de neve nesta sexta-feira

O amanhecer desta sexta-feira, 5, começou, mais uma vez, com geada e frio extremo em várias regiões do Rio Grande do Sul. Na cidade de Santa Maria, de manhã cedo, os termômetros marcavam 2,7ºC. De acordo com a MetSul Meteorologia, até o fim do dia, as temperaturas poderão baixar ainda mais e a máxima, hoje, não deve passar dos 10ºC em vários municípios.



Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, o alvorecer foi acompanhado pela geada que tomou conta dos campos. A temperatura no início da manhã foi de -1,6ºC. Outros municípios gaúchos apresentaram temperaturas abaixo de zero grau nesta sexta-feira, entre eles Cambará do Sul e Vacaria (-0,7ºC), São Jose dos Ausentes (-1,6ºC), Serafina Correa e Tupanciretã (-0,5ºC) além de Quaraí, na fronteira com o Uruguai (-0,2ºC).



Na região serrana, em Gramado, um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, o termômetro de mercúrio na avenida principal da cidade marcava a temperatura de 1ºC por volta das 8h. De acordo com a Metsul Meteorologia, a região serrana poderá ter queda de neve ainda nesta sexta-feira, em especial nos Campos de Cima da Serra. O frio seguirá intenso no decorrer do final de semana, com registro de tempo seca e geada em vários pontos do Estado. Já a partir da próxima segunda-feira, 7, as temperaturas devem subir gradualmente.