Ex-aluno é morto em unidade da PUC; suspeito é um segurança do local

A vítima teria tentado acessar o local supostamente para usar o banheiro (foto: Reprodução/Google Street View)

Um(PUC-SP) na Consolação, região central de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 4. O suspeito é umdo local que se envolveuDe acordo com colegas, a vítima é Bruno Silva, que se formou na universidade no curso de Engenharia Civil recentemente., o que teria sido negado. Mesmo assim, ele entrou no local e foi iniciada uma briga com o segurança.O estudante. Ele acredita que a briga tenha durado poucos minutos. No início da noite, a universidade, que fica na mesma rua de uma delegacia, já estava com as portas fechadas.Sena conta que a vítima relatava as dificuldades de estar desempregado e, com uma moto, entregava pizzas para pagar as contas.. "Nos surpreendemos quando o encontramos aqui na semana passada, numa feira do livro. Ele era incisivo, mas nunca se envolveu em brigas."O colega aponta ainda que, apesar do comportamento avesso a brigas, a vítima supostamente teria ameaçado o funcionário com uma barra de ferro antes de serEm nota, a reitoria da PUC-SP disse lamentar profundamente o ocorrido "entre um vigilante de uma empresa terceirizada e um ex-aluno". "A instituição está tomando todas as providências cabíveis e, ao seu alcance, colaborando com as autoridades para o esclarecimento das circunstâncias referentes ao caso."