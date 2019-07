Empresário se mata diante de governador e do ministro de Minas e Energia

Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, discursava durante evento em Aracaju (foto: Wikipedia/Divulgação)

Um empresário se matou com um tiro na cabeça na frente do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O suicídio ocorreu durante a abertura de um seminário sobre o mercado de gás que aconteceria em Aracaju a partir desta quinta-feira. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo.De acordo com testemunhas, o empresário do setor de cerâmica Sadi Gitz se levantou durante a fala do governador do estado na abertura do evento e gritou: 'Belivaldo, você é mentiroso'. Após a exaltação, fez um disparo com arma de fogo contra si. O evento foi encerrado imediatamente.Fontes do governo estadual contaram que o empresário era dono de uma fábrica de cerâmica que havia entrado em hibernação por causa do alto preço do gás e que teria pedido falência da empresa.Atualmente, a indústria de cerâmica Escurial está em recuperação judicial.Em um perfil nas redes sociais, o governo do Estado de Sergipe lamentou o ocorrido e informou que o evento estava cancelado. Leia a íntegra da nota pública oficial publicada no Twitter.“O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento. Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado.”