Rio: operação da Polícia Civil e do MP combate milícia ligada a Orlando Curicica

Uma nova operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) busca cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra 77 integrantes de uma milícia que atua em Itaboraí. Os agentes estão nas ruas da cidade da região metropolitana do Rio desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 4.



De acordo com o MP-RJ, o grupo começou a agir no município no fim de 2017 após expulsar traficantes da facção Comando Vermelho, e passou a atuar como uma espécie de "franquia" da milícia que atua em Curicica, na zona oeste do Rio. A milícia carioca é liderada por Orlando de Curicica, preso em penitenciária federal desde 2017. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco.



Ainda segundo o Ministério Público, a organização criminosa que atua em Itaboraí é acusada de extermínio, roubos, extorsões, estelionatos, receptações e crimes da lei de armas e da lei de tortura. O grupo é apontado pelos investigadores como responsável, em parceria com policiais militares, da maior chacina já ocorrida na cidade. No início deste ano, dez pessoas foram brutalmente assassinadas.