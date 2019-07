Facebook, WhatsApp e Instagram apresentam problemas nesta 4ª-feira

(foto: Divulgação/Facebook)

Usuários do Facebook, WhatsApp e Instagram relataram problemas de funcionamento nos aplicativos nesta quarta-feira (3/7).



De acordo com os relatos, não é possível o compartilhamento de mídias — enviar ou baixar imagens, mandar ou receber áudios, ou o carregamento de figurinhas.





O portal Down Detector, que recebe reclamações de internautas, registrou umnegativas contra as três plataformas ainda nesta manhã.A maior parte das reclamações sobre o WhatsApp, segundo a plataforma, estão na. Já do Facebook, a maioria das notificações são dos. No Instagram, as reclamações vêm do Reino Unido e França.Em nota, o Facebook confirmou o problema. "Sabemos que algumas pessoas e negócios estão compara carregar ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos em nossos aplicativos. Estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível", diz em nota o porta-voz da rede social.Pelo, muitos usuários comentaram também estar enfrentando dificuldades nessas redes sociais.