Polícia Civil e MP do Rio prendem envolvidos com a maior milícia do Estado

Um dos alvos da operação é irmão de Carlinhos Três Pontes, miliciano que chefiou a Liga da Justiça até morrer em confronto com a polícia em 2017 (foto: Divulgação/Disque-denúncia)

Uma operação dae dodo(MP-RJ) prendeu na manhã desta quarta-feira, 3, cinco pessoas acusadas de ter envolvimento com a Liga da Justiça, considerada a maiordo Estado do Rio. Outras duas pessoas ainda são procuradas.Entre os presos está o. Segundo as investigações, ele usaria uma empresa de exploração de areia e saibro para lavar dinheiro da milícia, que tem forte atuação em bairros da zona oeste do Rio, como Campo Grande, Santa Cruz e Paciência. A suspeita é de que os procurados nesta quarta-feira tenham movimento pelo menos R$ 10 milhões.Na operação desta quarta, autorizada pela 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital, os agentes também tentam prender, irmão de Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko e apontado como um dos principais líderes da milícia. Luís Antônio também é irmão de, conhecido miliciano que chefiou aaté sua morte, ocorrida durante operação da polícia em 2017.De acordo com o MP-RJ, a Liga da Justiça atua no Rio desde meados dos anos 1990. A milícia é violenta e atua na base da, obrigando moradores e comerciantes da região, motoristas e proprietários de vans a pagarem taxas. Autiliza intimidação com o uso de armas de fogo e é investigada por diversos