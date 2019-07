Prefeitura de SP lança novo indicador para a Educação

A Prefeitura de São Paulo lança nesta quarta-feira, dia 3, um indicador de qualidade para escolas da rede municipal e quer usá-lo como um dos critérios para pagamento de bônus a professores. O Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (Idep) avaliou que, em média, o rendimento dos estudantes é de 4,9 nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1.º ao 5.º ano) e de 4,7 nos anos finais (do 6.º ao 9.º ano), em uma escala de 0 a 10. A meta é elevar as médias até 2021 para 6 e 5,5, respectivamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.