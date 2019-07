Furacão Barbara se fortalece no Oceano Pacífico

O furacão Barbara se fortaleceu ao longo desta terça-feira, conforme se dirige ao oés-noroeste no Oceano Pacífico. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que ele tem ventos máximos sustentados de 220 quilômetros por hora, com rajadas ainda maiores, atingindo a categoria 4.



O olho do furacão fica 1.790 quilômetros a sudoeste da Península de Baja Califórnia, no México, e avança a 20 quilômetros por hora. O Centro Nacional de Furacões americano disse que o fenômeno pode ganhar ainda mais força, mas deve começar a perdê-la a partir da quarta-feira. Fonte: Associated Press.