Suspeito de atirar contra PMs na zona sul de SP se entrega

O homem suspeito de atirar contra policiais militares em um prédio na Vila Clementino, bairro da zona sul de São Paulo, se entregou nesta segunda-feira, 1º, à polícia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a apresentação de Renato Alves foi negociada com o advogado dele.



Alves se apresentou no 96º DP (Brooklin) e depôs no 16º DP (Vila Clementino). Depois, foi levado à carceragem do 2º DP (Bom Retiro). Segundo a SSP, a arma de fogo usada no crime foi localizada e apreendida.



No último dia 24 de junho, a polícia foi acionada para conter uma briga entre o suspeito e um vizinho por causa da venda de um carro. Ele escapou depois de atirar, da sacada do apartamento onde estava, contra dois PMs. As buscas duraram cerca de oito horas sem que o suspeito fosse localizado.