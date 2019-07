PRF prende garota de 18 anos no interior de SP com 16 mil comprimidos de ecstasy

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira, 1, em flagrante, uma jovem de 18 anos que carregava 16.250 comprimidos de ecstasy. O ônibus no qual a mulher estava havia saído de Curitiba com destino a Goiânia e foi abordado por agentes da PRF no km 525 da rodovia Régis Bittencourt, em Barra do Turvo.



A droga estava dividida em 10 pacotes e valeria cerca de R$ 812,5 mil, segundo a PRF. Os policiais decidiram verificar a bagagem da passageira após perceberem que ela estava nervosa com a abordagem, informou a Polícia Rodoviária Federal.



Segundo a PRF, a jovem, que completa 19 anos nesta terça-feira, 2, disse que não sabia o que estava transportando. Após o registro da prisão, a moça foi recolhida ao sistema carcerário da região. A pena para o crime de tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de reclusão, informou a PF.



Em 2019, somente na região do Vale do Ribeira, a PRF já apreendeu mais de 460 quilos de cocaína, avaliados em pelo menos R$ 9,2 milhões.