Sob risco, viaduto Miguel Mofarrej será interditado para veículos pesados

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 28, a interdição do viaduto Miguel Mofarrej, na Vila Leopoldina, zona oeste, para veículos pesados. A partir de 0h deste sábado, 29, caminhões, ônibus ou outros veículos pesados ficam impedidos de circular na via.



Segundo a Prefeitura, o viaduto passará por "obras emergenciais" depois que uma inspeção especial constatou "fissuração" dos vãos centrais, o que indica "perda da integridade estrutural". O trânsito de veículos leves permanece liberado.



Resultados sobre a estrutura, entregues nesta sexta, conforme a Prefeitura, indicaram a necessidade de obras de emergência. Há 20 dias, a Prefeitura havia determinado o monitoramento da estrutura por instrumentos.



O laudo sobre o viaduto Miguel Mofarrej integra uma série de estudos sobre viadutos em São Paulo, iniciados depois que um deles, na Marginal do Pinheiros, cedeu, em novembro do ano passado. Dezesseis vistorias de emergência foram realizadas e os laudos somam 9.415 páginas.



Neste mês, foi liberada a ponte que liga a Marginal do Tietê à Rodovia Presidente Dutra, também interditada para obras emergenciais. O acesso ficou fechado por quase seis meses. Parte da Ponte do Jaguaré, na zona oeste, segue interditada depois que um incêndio atingiu a estrutura nesta semana.