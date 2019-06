Bandidos explodem banco, trocam tiros com a PM e causam morte em Uberaba (MG)

A Polícia Militar (PM) de Minas Gerais trocou tiros com criminosos em Uberaba durante tentativa de explosão de caixa eletrônico na manhã desta quinta-feira, 27. De acordo com a PM, aos menos duas pessoas foram atingidas pelos disparos, sendo que uma delas morreu.



Segundo imagens divulgadas em redes sociais, um homem - que seria um refém - foi preso no capô de um carro usado pelos criminosos com o veículo em movimento.



A PM recebeu chamado para atuar na ação por volta das 4h. Ao chegar ao local, houve troca de tiros. Os policiais teriam feito o cerco aos criminosos e a negociação para rendição ainda estava em andamento por volta das 8h45, de acordo com a assessoria de comunicação do órgão.