Incêndio destrói casas e lojas em cidade boliviana na fronteira com Rondônia

Um incêndio de grandes proporções destruiu casas e lojas na cidade boliviana de Buena Vista, fronteiriça ao município de Costa Marques, em Rondônia, na noite dessa segunda-feira, 24. De acordo com o prefeito da cidade brasileira, Vagner Miranda da Silva, equipes de saúde e agentes de segurança brasileiros, além de um pelotão do Exército, foram mobilizados para atuar na ocorrência.



O secretário de saúde da cidade brasileira Junior Ferreira Lopes informou que duas pessoas foram socorridas ao pronto socorro da cidade, sendo uma delas por inalação de fumaça. Não há vítimas fatais ou pacientes com ferimentos graves.



O fogo começou por volta das 19h desta segunda-feira, 24. Silva relatou que foi ouvida uma explosão antes do fogo começar. "Eles se transportam por meio de voadeira (embarcação), então muitos possuem combustível armazenado em casa", disse o prefeito. No entanto, ainda não é possível informar as causas do incêndio, que foi controlado por volta das 21h.



O local destruído pelo fogo possuía cerca de 40 edificações, onde ficavam lojas e também residências, segundo o prefeito brasileiro. Cerca de 17 famílias desalojadas receberam assistência da prefeitura de Costa Marques. Os desabrigados, em grande maioria, são bolivianos.