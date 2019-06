Capital paulista tem 1,3 mil decolagens e pousos de helicópteros por dia

A fama de São Paulo de ter a maior frota de helicópteros do mundo se deve, em parte, a um estudo feito em 2013 pela Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero (Abraphe), que apontou que a cidade tinha média diária de 2 mil pousos e decolagens. Hoje, diz a Abraphe, são 1,3 mil.



O estudo cruzou dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com órgãos similares de seis países.



São Paulo tinha 411 helicópteros e Nova York - a 2ª colocada -, 120.



Os números não foram atualizados.



Conforme reportagem publicada na edição deste domingo, 23, do jornal O Estado de S. Paulo, São Paulo tem uma das maiores frotas de helicópteros do mundo, mas um número cada vez maior dessas aeronaves voa de forma irregular.



Autoridades e representantes da aeronáutica estão preocupados com o aumento dos "Tacas" - como são chamadas as aeronaves registradas como privadas, mas que fazem táxi aéreo clandestino. Representantes do setor relacionam essa atividade a uma escalada nos acidentes desde 2015. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.