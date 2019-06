Mega-Sena acumulou novamente neste sábado, 15 de junho (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil )







A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio da noite deste sábado realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo (SP). Na próxima quarta-feira, 19 de junho, o valor sorteado será de R$ 125 milhões.





As dezenas sorteadas neste sábado são: 01 19 46 47 49 53





De acordo com a Caixa Econômica Federal, 166 apostas acertaram a Quina e vão levar R$ 49.024,59. Outras 9.486 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 856,42 da Quadra.