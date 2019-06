Bolsonaro: Por que não podemos legalizar o garimpo no nosso País?

O presidente Jair Bolsonaro defendeu há pouco, em Belém, a regularização do garimpo no Brasil e disse que seu pai praticava essa atividade. "Sei do esforço e do sacrifício que é ser garimpeiro", disse. Bolsonaro participou da cerimônia de entrega de 1.296 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no bairro Icoaraci, na periferia da capital paraense.



Ele defendeu a regularização do garimpo ao afirmar que fará "ser útil" a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), situada no nordeste da Amazônia entre o Pará e o Amapá. "Vocês têm o direito de explorar. O meu pai garimpou por muito tempo, e eu tive por muito tempo o que era o garimpo. Em uma terra tão rica quanto a do Pará, porque não podemos regularizar de fato o garimpo em nosso País?", disse.