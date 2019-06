Senadores fecham acordo e votação sobre decreto de armas fica para semana que vem

Os projetos que tentam anular o decreto de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro devem ser votados pelo plenário do Senado na semana que vem. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou mais cedo um relatório favorável ao decreto. Parlamentares contrários ao que Bolsonaro assinou queriam levar o tema para plenário no mesmo dia, calculando que havia votos para impor uma derrota ao governo.



Após acordo, no entanto, os projetos não serão analisados pelo plenário nesta quarta-feira, 12, mas apenas na próxima terça-feira, 18. O prazo dá mais tempo para o governo buscar votos, já que a votação na CCJ sinalizou ambiente para cancelar o decreto presidencial. Os projetos ainda precisam passar pela Câmara depois do Senado.