Colégios particulares de SP vão parar nesta sexta-feira

Ao menos 33 colégios particulares de São Paulo vão ter as atividades suspensas ou interrompidas parcialmente nesta sexta-feira, 14, em adesão à greve geral no País contra a reforma da Previdência. Em assembleia, professores e estudantes dessas unidades aprovaram a participação na paralisação.



Segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP), entre os colégios que já aprovaram a greve estão o Equipe, Oswald de Andrade, Notre Dame, Escola da Vila, São Domingos, Vera Cruz e Santa Cruz. Em alguns deles, as atividades só serão suspensas em um período ou para alguma etapa de ensino.



O Colégio Santa Cruz, no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital, diz que os professores decidiram participar da greve, aderindo de forma parcial. Por isso, as aulas estão mantidas.



Já no colégio Equipe, em Higienópolis, no centro da capital, a direção enviou aos pais uma carta nesta terça-feira, 11, comunicando a adesão dos professores e funcionários e a suspensão das aulas nesta sexta. A reposição do dia letivo já foi marcada para o dia 29 de julho.



"Entendemos que o papel social desta escola ultrapassa os muros da nossa instituição, assim, nos vemos mobilizados a defender a educação em contextos mais amplos, de forma política, democrática e suprapartidária", diz carta enviada pelos professores.



Dentre os pontos que discordam da proposta da reforma previdenciária enviada ao Congresso, está o fato de que os professores deixarão de ter reconhecida uma aposentadoria especial.



A escola de educação infantil Jacarandá, no Pacaembu, decidiu pela suspensão das aulas sob a justificativa de que a greve de várias categorias, como bancários e trabalhadores dos transportes públicos, "compromete as possibilidades de deslocamento na cidade e a segurança de todos".



Luiz Barbagli, presidente do Sindicato, disse que mais escolas devem paralisar as atividades. "Muitos professores ainda estão fazendo assembleia e se organizando para enviar cartas aos pais e à direção dos colégios para informar a decisão. Parar as atividades em escola particular nunca é fácil, mas entendemos que é necessário diante dessa situação".



Além de protestar contra a proposta da reforma da Previdência, os professores também incluíram na pauta críticas à política de educação do governo Jair Bolsonaro, como o bloqueio orçamentário, corte nas bolsas de pós-graduação e ataques às universidades federais.



Rede pública

Os professores das redes municipal e estadual de São Paulo também estão mobilizados para paralisar as atividades das escolas públicas nesta sexta-feira.



Veja lista preliminar de escolas particulares:

A adesão à Greve Geral foi decidida em assembleia da categoria no SinproSP, dia 1º de junho. 1. Alecrim





2. Ânima



3. Arco



4. Aretê



5. Arquidiocesano



6. Arraial das Cores



7. Bakhita



8. Casa de Aprendizagens



9. Criarte



10. Equipe



11. Escola da Vila



12. Espaço Brincar



13. Fazendo Arte



14. Garcia Yago



15. Giordano Bruno



16. Gracinha



17. Hugo Sarmento



18. Invenções



19. Ítaca



20. Lycée Pasteur 21. Maria Boscovitch



22. Micael Waldorf



23. Notre Dame



24. Ofélia Fonseca



25. Oswald de Andrade



26. Politeia



27. Pré-escola Quintal do João Menino



28. Santa Cruz (parcial)



29. Santi



30. São Domingos



31. Vera Cruz



32. Viva



33. Waldorf São Francisco