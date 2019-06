MP-SP e Microsoft lançam campanha contra relacionamento abusivo

Nesta quarta-feira, 12, Dia dos Namorados, o Ministério Público em São Paulo e a Microsoft Brasil lançam a campanha Namoro Legal. O objetivo é discutir e trazer informações que ajudem a promover conscientização sobre relacionamentos abusivos.



Excesso de brigas, culpa, ciúmes exagerado, agressividade, humilhação e manipulação emocional são alguns dos principais aspectos desse tipo de relação. A questão é abordada com o uso do MAIA, Minha Amiga Inteligência Artificial, um programa de computador que usa inteligência artificial para conversar sobre namoro de uma forma leve e descontraída - ajudando jovens a identificar sinais de um relacionamento abusivo.



O projeto Namoro Legal é fruto de um trabalho de conscientização desenvolvido pela promotora de Justiça Valéria Scarance, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público em São Paulo.



A Microsoft apoiou o desenvolvimento da web robot MAIA, que tem como fonte o conteúdo de uma cartilha desenvolvida pela Promotoria sobre relacionamentos abusivos. O desenvolvimento técnico foi feito pelas empresas Elo Group e Ilhasoft.