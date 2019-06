Polícia apreende 111 quilos de ouro no aeroporto de Goiânia

A Polícia Federal (PF) e Polícia Militar apreenderam nesta terça-feira, 10, no aeroporto de Goiânia, uma carga de 111 quilos de ouro, avaliada em R\$ 18 milhões. A apreensão ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima. De acordo com a PF, foi informado que um avião monomotor estaria transportando ouro ilegalmente, com destino ao aeroporto da capital goiana.



A partir da informação do prefixo do avião, agentes localizaram a aeronave e dentro dela encontraram o carregamento de ouro. O veículo foi apreendido e o passageiro, que era o dono do ouro, foi preso e autuado em flagrante por crime ambiental e por usurpação de bem da União.