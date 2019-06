Capital paulista amanhece com forte neblina e visibilidade reduzida nas rodovias

A cidade de São Paulo amanheceu com neblina forte em diversos pontos nesta terça-feira, 11. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as primeiras horas do dia tiveram sensação de frio, com temperatura média de 13ºC e umidade relativa do ar acima de 82%.



O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou que as rodovias Mogi-Bertioga, Floriano Rodrigues Pinheiro e Oswaldo Cruz registravam tráfego normal nos dois sentidos por volta das 6h , porém a visibilidade estava reduzida.



Na Raposo Tavares, no mesmo horário, o sentido São Paulo já tinha pontos de congestionamento - e a visibilidade também estava reduzida.



O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, opera nesta manhã com o auxílio de instrumentos em razão das condições meteorológicas.



Ao longo do dia, a temperatura deve subir e chegar aos 24ºC e a umidade do ar pode cair aos 41%. Não há previsão de chuva para esta terça-feira.