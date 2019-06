Alta procura faz vacina contra gripe acabar em SP

Quatro dias após a abertura da vacinação contra a gripe para toda a população, o imunizante havia acabado nesta quinta-feira, 6, em dezenas de cidades do interior paulista, por causa da alta procura. As prefeituras pediram o envio de doses extras pelo Ministério da Saúde, mas não devem ser atendidas. O governo federal informou que não haverá o envio de novas remessas.



Segundo a pasta, já foram destinadas cerca de 14,5 milhões de doses para o Estado, para atender quase 13,3 milhões de pessoas. A vacinação dos grupos prioritários (o que inclui crianças, idosos, entre outros) ficou em cerca de 75%, abaixo da meta esperada, de 90%.



As doses acabaram na terça-feira em São José do Rio Preto, onde o índice de cobertura está em 84,3%. Araçatuba também ficou sem vacina, um dia após o início da vacinação geral, e a prefeitura pediu nova remessa.



Em Sorocaba, desde segunda-feira 16 mil pessoas receberam os imunizantes nos postos. A prefeitura conseguiu reforço do Estado, mas não foi suficiente. Na quarta, mesmo as doses extras tinham acabado. A cidade chegou a 87% de imunização.



Em Boituva, houve corrida aos postos na quinta-feira, após a confirmação da morte por gripe de uma mulher de 50 anos, internada no fim de maio. A prefeitura disse que ainda há vacinas nos postos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.