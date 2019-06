Operação contra roubo de cargas prende 25 pessoas no Rio

Pelo menos 25 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 6, em uma operação da Polícia Civil para prender traficantes acusados de roubo de cargas, roubo de veículos e sequestro. A Operação Caligarium está sendo realizada no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense.



As investigações da 59ª DP apontaram que os traficantes do Complexo da Mangueirinha vinham praticando roubos de cargas, de veículos e a estabelecimentos, além de sequestros, com o objetivo de aumentar os lucros do tráfico e permitir que continuassem dominando as comunidades de Duque de Caxias.



A apuração permitiu ainda a identificação de toda a organização criminosa que age naquela região, entre eles as principais lideranças. Os criminosos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas e organização criminosa.



A operação Caligarium conta com apoio de delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), além de Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).