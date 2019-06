PM mata três e deixa dois baleados ao estourar laboratório de drogas em Jaci (SP)

Três suspeitos foram mortos e outros dois foram feridos por disparos durante abordagem da Polícia Militar (PM) a suspeitos de tráfico de drogas, no final da tarde de segunda-feira, 3, em Jaci, no interior de São Paulo.



Conforme a versão apresentada à Polícia Civil, policiais rodoviários faziam patrulhamento na rodovia Washington Luís quando suspeitaram dos ocupantes de duas caminhonetes. Os veículos foram abordados e, em um deles, foram encontrados R$ 30 mil em dinheiro. Os suspeitos não souberam explicar a origem do montante, mas os policiais encontraram o endereço de um sítio que seria usado para atividades ilícitas.



Os rodoviários pediram apoio ao Batalhão de Ações Especiais e Cavalaria (Baep) de São José do Rio Preto. Conforme a Polícia Rodoviária, os policiais do Baep chegaram primeiro ao local e teriam sido recebidos a tiros. No confronto, cinco pessoas foram baleadas e três delas morreram no local. Os dois feridos foram presos.



Também ficaram detidos os dois ocupantes das caminhonetes. Um suspeito conseguiu fugir pela mata que cerca a área. Os corpos foram levados par a o Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto, mas as identidades não tinham sido divulgadas até o início da noite.



Na propriedade, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 46 quilos de pasta base de cocaína, 8,3 quilos de crack, balança de precisão e prensa. Também foram apreendidas três armas de fogo usadas pelos suspeitos, que serão submetidas à perícia.



As armas dos policiais que participaram da ação foram recolhidas para serem periciadas. Os suspeitos feridos passaram por atendimento e um deles permanecia internado sob escolta. Os outros estão presos em Mirassol.



A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar também instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM). A Corregedoria da PM acompanha o caso.