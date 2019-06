Às vésperas do inverno, Santa Catarina registra temperatura de até -2 ºC

Faltando 16 dias para o início do inverno, algumas regiões de Santa Catarina amanheceram nesta terça-feira, 4, com geada e temperatura abaixo de zero. Em Urupema, município localizado a 1,3 mil metros de altitude, os termômetros chegaram a marcar -2 ºC. O Planalto Sul e Meio-Oeste foram outros pontos do Estado que registraram 0ºC, de acordo com a Epagri/Ciram, órgão estadual que monitora o clima.



De acordo com meteorologistas, a temperatura deve ser ainda mais baixa na madrugada desta quarta-feira, 5, com possibilidade de chegar a -4 ºC nas regiões mais altas, na Serra Catarinense, e a geada deve ser fenômeno comum até a próxima sexta-feira, 7. A previsão é que as temperaturas voltem a subir a partir do fim de semana.



Esta é a segunda vez no ano que as temperaturas caem abaixo de 0 ºC. Em abril, Urupema registrou -0,2 ºC.



Apesar do frio no último mês do outono, meteorologistas da Epagri/Ciram acreditam em um inverno menos rigoroso para 2019, com ondas de frio intercaladas por períodos de calor, elevando a média da temperatura em comparação com anos anteriores.