Anvisa proíbe fabricação e venda de produtos com moringa oleifera

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, importação, distribuição, comercialização e propaganda de produtos que tenham moringa oleifera em sua composição. A medida cautelar foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 4. A agência informou que não há avaliação e comprovação de segurança do uso da espécie em alimentos.



"Produtos denominados e/ou constituídos de moringa oleifera vêm sendo irregularmente comercializados e divulgados com diversas alegações terapêuticas não permitidas para alimentos", informa a resolução.



Sites que vendem o produto pela internet informam que a planta é rica em potássio e vitaminas A e C. Entre os benefícios, citam o combate a processos inflamatórios, controle dos níveis de colesterol e açúcar no sangue, retardo do processo de envelhecimento, redução da fadiga e combate a dores musculares.