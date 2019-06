Família morreu em apartamento em Santiago, no Chile (foto: Noemi Fortunato Nascimento/Arquivo Pessoal)

Os corpos dos seis brasileiros encontrados mortos por intoxicação de gás em um apartamento no Chile, em 22 de maio, chegam ao Brasil nesta segunda-feira, 3. O voo que partiu pela manhã de Santiago fará escala em São Paulo antes de seguir para Florianópolis. Segundo informações do advogado Mirivaldo Campos, haverá velório coletivo e todos serão enterrados em Biguaçu, onde vivia a maior parte da família.





terá início as 8h desta terça-feira, 4, no ginásio de esportes da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) em Biguaçu, na, e o enterro será às 16h30, no cemitério de São Miguel, também no município.A chegada dosocorre uma semana depois que familiares desembarcaram no Chile para fazer identificação e providenciar a liberação. Segundo o Mirivaldo Campos, que auxilia os brasileiros desde o ocorrido, asforam ágeis: "Normalmente, no Chile, umdesse levaria mais de 25 dias. As autoridades locais abriram as portas para a gente e fizeram ados corpos em", disse.Além de Mirivaldo, que tratou das, viajaram ao Chile Ademir, pai de Débora Muniz Nascimento de Souza, 38 anos, e Jonathas Nascimento Kruger, 30, e avô de Karoliny, 14, e Felipe, 13; Daniel de Souza, irmão de Fabiano de Souza, casado com Débora; e Samuel, tio de Adriane Kruger, que era casada com Fabiano.Ainda segundo o advogado, o custo do traslado e doestá sendo pago pela Airbnb e que até o momento a família não tem mais nenhuma reivindicação. "Neste momento estamos mais focados na liberação dos corpos e na cerimônia, depois a família vai avaliar se há necessidade de novas reivindicações", emendou.Na sexta-feira, 31, as autoridades chilenas divulgaram laudo confirmando a causa das mortes por intoxicação por monóxido de carbono. Segundo informações repassadas pelo advogado à reportagem do jornal, o gás vazou do sistema de aquecimento do prédio. O prédio, no bairro turístico de Bellas Artes, tinha mais de 50 anos e o apartamento não era vistoriado há 15.A família viajou ao Chile para comemorar os 15 anos de Karoliny. A viagem era um presente de seu tio e padrinho, Fabiano, e foi planejada ao longo de um ano. Quando eles já estavam em Santiago receberam a notícia da morte de Iete Nascimento, mãe de Débora e Jonathas, motivo pelo qual pretendiam retornar antes do previsto.Momentos antes de morrerem eles chegaram a fazer contato com parentes no Brasil relatando sintomas da intoxicação, mas desconheciam que estavam inalando o gás, que não tem cheiro. O apartamento foi arrombado na noite de quarta, 22 de maio, após o Consulado-Geral do Brasil em Santiago autorizar a entrada no apartamento.