PRF apreende fuzil alemão, 16 pistolas e 5,7 mil munições no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um fuzil, 16 pistolas e 5.701 munições, nesta sexta-feira, 31, em Ubiratã, na região centro-oeste do Paraná.



"O arsenal estava escondido em um fundo falso, entre o assoalho do porta-malas e o tanque de combustível de uma Chevrolet Blazer", afirma a PRF.



A PRF afirma que o veículo foi abordado na BR-369. "O motorista, de 56 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo".



"Aos policiais rodoviários federais, ele disse que pegou o carro em Foz do Iguaçu (PR) e que pretendia levá-lo até São Gonçalo (RJ)", afirma a Polícia Rodoviária Federal.



Segundo a PRF, entre as armas apreendidas estão um fuzil calibre 556 de fabricação alemã, 14 pistolas calibre 9 milímetros e duas pistolas calibre .40. As pistolas são de origem turca, argentina, austríaca e norte-americana.



"A maior parte dos 5,7 mil projéteis são para fuzil. Foram apreendidos 2,9 mi cartuchos de calibre 556 e outros 350 de calibre 762".



A PRF encaminhou o arsenal, o preso e o carro para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.