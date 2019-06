Deslocamento de talude da Vale em Barão de Cocais sobe a 33,4 cm por dia

(foto: TJMG/Divulgação )

O descolamento do talude da mina de Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais, Região Central de Minas Gerais, atingiu neste sábado, 1º, por volta das 7h, 33,4 centímetros por dia, segundo informou a Agência Nacional de Mineração (ANM).O último boletim da agência foi divulgado no dia 30 e mostrava que até às 12h da quinta-feira a velocidade de deformação na porção interior do talude norte havia atingido 24,6 centímetros por dia, subindo a dois metros desde o fim do ano passado.Nesta sexta-feira, no entanto, parte de uma das paredes do talude se desprendeu, mas a Barragem Sul Superior, que fica a uma distância de 1,5 quilômetro da Mina Gongo Soco, não foi afetada, segundo a Vale.