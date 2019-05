Em dias de chuva, moradores de Socorro não conseguem sair de casa

Moradores de área rural de Socorro, no interior de São Paulo, cobram a pavimentação ou cascalhamento da estrada municipal do bairro Oratório.



"Em dias de chuva, é impossível sair de casa. A rua que dá acesso a via principal fica escorregadia e os carros patinam. A pé, há risco de ficarmos atolados também. Esse é o trajeto que faço para levar minhas filhas até o local onde sai o transporte escolar. Rede de esgoto a céu aberto", disse a moradora Bárbara Mahara.



Em razão dos buracos, muitos moradores que precisam fazer esse trajeto, já tiveram até veículos danificados.



Além disso, os moradores reforçam que há bastante entulho e mato alto na via, o que dificulta o trajeto mesmo em dias ensolarados.



"Em alguns trechos, a estrada esburacada também vai diminuindo. Há muito entulho e matagal. Já solicitei à prefeitura o serviço de caçamba para a retirada do lixo. Onde deveria ser o córrego, há muito lixo e pedregulho", afirmou a moradora.



Posicionamento



Em nota, a prefeitura informa que o município de Socorro possui mais de mil quilômetros de estradas vicinais, que são atendidas com regularidade pela Prefeitura.



"Em período de chuvas, é comum que estas estradas de terra fiquem mais danificadas, entretanto, a prefeitura age rapidamente na manutenção das mesmas, para manter a mobilidade da população da zona rural e áreas de expansão urbana", garantiu a prefeitura.



Ainda segundo a prefeitura, na localidade solicitada, o atendimento vai ocorrer tão logo as equipes e máquinas necessárias sejam deslocadas ao bairro do Oratório.